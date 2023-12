Non confondiamo la festa con il consumismo Papa | il messaggio di Natale

(Di domenica 24 dicembre 2023) "Auguro a tutti voi una vigilia dinella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà.Permettetemi una raccomandazione: nonlacon il". CosìFrancesco nel corso dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Come cristiani si può e si deve festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia", aggiunge.

'A Natale prendiamoci cura degli altri, con la gentilezza di Dio' Così il Papa all'Angelus della Vigilia: 'Non confondiamo la festa con il consumismo'. 'Pensare a tutti, a chi è emarginato, a chi in questi giorni è lontano dalla gioia del Natale' Nell'Angelus della Vigilia, Papa Francesco riflette sul