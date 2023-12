Non ci resta che Cortina Colloquio con Enrico Vanzina

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023)come in un film che si potrebbe intitolare “Essere” (come “Essere John Malcovich”) è asserragliato all’hotel Posta amentre stanno per partire i festeggiamenti per il quarantesimo di “Vacanze di Natale”. Tutta la cittadina è in festa, questo weekend ci saran concerti e premiazioni e dj set, e il 30 il film uscirà di nuovo nelle sale italiane, solo per un giorno. Tornerà anche il cartellone mitologico con la palla di neve da cui spuntano gli sci, “opera di Renato Casaro, il più bravo di tutti, fu una componente importante del successo del film”, dice al Foglio, contento, forse stupito, di nuovo in questo posto che adora, dove è andato innumerevoli volte, “mia madre ci abitava sei mesi l’anno”, e adesso sta lì per questa gran celebrazione, ...