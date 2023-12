No! Questo articolo della BBC su Tom Hanks arrestato per possesso di materiale pedopornografico è falso

Leggi su open.online

(Di domenica 24 dicembre 2023) Torna a circolare una vecchia bufala risalente al 2021. Parliamo delle condivisioni Facebook riguardanti lo screen di un presuntoBBC riguardante il fantomatico arresto di Tomperdi(per esempio qui, qui, qui e qui). Il collega Brad Sylvester aveva già smentito la fake news nel suo fact-checking per Check Your Fact. Per chi ha fretta: Uno screen risalente al 2021 riporta il presunto titoloBBC News riguardo all’arresto di Tomperdi contenuti pedopornografici. Non c’è traccia del presuntodi BBC News. Anche cercando nell’archivio del Web non vi è traccia di contenuti rimossi su tale narrazione. Analisi Lo screen ...