Niente Inter per il centrocampista | riparte dalla Bundesliga

(Di domenica 24 dicembre 2023) Donny van de Beek potrebbe dire nuovamente addio all’Inghilterra, dopo esser stato corteggiato dall’, l’olandese é pronto a volare in Germania. Donny van de Beek é prossimo a lasciare i red devils, l’exdell’Ajax potrebbe raggiungere lanella finestra di mercato invernale. La mezzala olandese ha vissuto il suo momento di forma migliore nell‘Ajax allenato da Ten Haag, é stato lo stesso tecnico a richiedere alla società di Manchester uno sforzo economico per arrivare ai 40 milioni richiesti per acquistare Van de Beek. Visto il passato comune che i due hanno avuto assieme, i tifosi e la dirigenza stessa ipotizzavano un epilogo differente da quello che si é prospettato. Secondo il noto giornalista e esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Van de Beek dovrebbe passare a gennaio all’Eintracht Francoforte con ...