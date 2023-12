Netanyahu | Non ci fermeremo finché non avremo vinto | La moglie del premier israeliano scrive al Papa | Intervenga per gli ostaggi

(Di domenica 24 dicembre 2023) 24 dic 19:30 Ladial: "per gli" Sarah, ladelBenyamin, ha scritto una lettera aFrancesco chiedendo ...

In un ospedale della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza , Mohammed Zoghroub ha dato l'addio ai suoi due figli - un bambino di due anni e ... (247.libero)

Non si placa la furia israeliana. nella notte c'è stato un altro attacco pesante nella Striscia , con intensi raid aerei nella zona di Gaza City. Un ... (ilgiornaleditalia)

Il premier israeliano Benjaminha lamentato: 'La guerra ci sta costando un prezzo molto alto, maabbiamo altra scelta che continuare a combattere' fino alla 'distruzione di Hamas', ...24 dic 17:58: "ci fermeremo finchéavremo vinto" 'Stiamo intensificando la guerra a Gaza. Continueremo a combattere fino alla vittoria finale su Hamas'. Lo ha detto il premier ...Se l'Occidente non vuole trasformare la Cisgiordania in un'altra Gaza, dovremmo rivedere le nostre politiche di aiuti esteri.[1] Come scrisse una volta il grande giornalista economico Henry Hazlitt ...La moglie del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha scritto al Papa, chiedendo un suo intervento che favorisca il rilascio degli ostaggi da parte ...