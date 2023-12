Nelle pubblicità di Natale non si vede mai la verità dei rapporti umani | serve dialogo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) In questi giorni di festa il consumismo è quella coperta corta che non riesce a mascherare la realtà degli incontri che ci aspettano ai pranzi e ai cenoni. Incontri con parenti poco o mai incontrati, con i giudizi pesanti e i sorrisi di circostanza. Quando va bene. Perché quando va peggio il conflitto si propaga come un’onda. Gli sguardi diventano urla e, purtroppo, qualche volta violenza. Ci ricordiamo, per esempio, che la maggior parte delle violenze avviene in famiglia? No,dinon c’è niente di tutto questo. Ladeinonper vendere. È un peccato che a questa gravità sfuggiamo, quasi sempre almeno. Perché a cercar bene un antidoto c’è. Si chiama. Ma di un tipo specifico, un ...