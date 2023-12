NBA | i risultati della notte 24 dicembre | vittoria per i Jazz di Fontecchio | Doncic trascina i Mavericks con la tripla doppia LeBron James decisivo per i Lakers

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ben tredici sono le partite disputate per la NBA tra la serata italiana di ieri 23e ladi oggi 24. Come sempre non mancano le grandissime emozioni regalate dai campioni che calcano i parquet degli Stati Uniti: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Nel primo match di ieri sabato 23i Milwaukee Bucks (22-7) espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks (16-12) per 111-130 con 28 punti di Giannis Antetokounmpo e ladi Bobby Portis dalla panchina (23 punti ed 11 rimbalzi), mentre per i padroni di casa 36 punti di Jalen Brunson e 26 di Julius Randle. Colpo esterno anche dei Boston Celtics (22-6) sui Los Angeles Clippers (17-12) per 108-145 nell’altra partita disputata nella serata italiana di ...

