Nba 2023 2024 | Lebron trascina i Lakers contro i Thunder | Memphis e Golden State vincono ancora

(Di domenica 24 dicembre 2023) Grande nottata negli Stati Uniti con 13 partite di Nba tra la sera di sabato 23 dicembre e la notte di domenica 24 dicembre.RISULTATI E CLASSIFICHE A OVESTJames si carica sulle spalle i Los Angelesche, dopo quattro sconfitte in fila, tornano a vincere in casa di Oklahoma 129-120. Il Prescelto mette a segno 40 punti con 7 rimbalzi e 7 assist e, insieme ai 26+11 rimbalzi di Davis e i 21 di Hachimura, i gialloviola battono la sorprendente squadra di Daigenault. Non bastano aii 34 con 5 rimbalzi e 7 assist del solito Shai Gilgeous-Alexander. Doppia doppia da 19+10 rimbalzi per Holmgren. Quarta vittoria consecutiva per, che batte a San Francisco i Trail Blazers 126-106. Gli Splash Brothers combinano 55 punti, 28 Thompson e 27 Curry. Bene anche il rookie Podziemski, ...

Detroit perde anche a Brooklyn allungando a 26 la sua striscia di sconfitte, pareggiando il record negativo della storiain singola stagione. Quinta vittoria in fila per Golden State, rimonta ...... LA PROGRAMMAZIONE DI NATALE SU SKY NEW YORK KNICKS vs MILWAUKEE BUCKS Ore 18 su Sky Sporte NOW Il Christmas Daycomincia come da tradizione al Madison Square Garden, dove la nuova coppia ...Sacramento è stata una delle poche squadre a battere Minnesota in questa stagione. Un mese dopo quella sconfitta casalinga, i Wolves si sono presi la loro rivincita sul parquet dei Kings. Una vittoria ...Infortunio davvero sfortunato per Victor Wembanyama. Durante il riscaldamento prima del derby texano con i Mavs, il rookie degli Spurs ha pestato inavvertitamente il piede di un raccattapalle fermo a ...