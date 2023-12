Natan | tempi di recupero lenti | potrebbe non recuperare per la Champions

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Periodo non proprio fortunato per il Napoli, come ha sottolineato anche il tecnico Walter Mazzarri dopo la sfida contro la Roma, spiegando che la sua squadra gioca bene, ma non riesce e finalizzare le azioni e il possesso palla. Poi c’è la squalifica di Osimhen e Politano che sono stati espulsi da Colombo e infine arrivano anche gli infortuni die Lobotka Problemi per due giocatori del Napoli. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma di Mourinho, Mazzarri pensa già alla sfida contro il Monza in programma il 29 dicembre, l’ultima gara del 2023. L’allenatore degli azzurri però rischia di avere in rosa due importanti defezioni. Una è quella di Lobotka che ha riportato una infrazione costale. L’altra, quella che sembra più grave, riguarda. Il difensore, dopo aver effettuato gli esami strumentali, ha riportato una lussazione acromion-claveare ...