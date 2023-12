Natale | non ci è chiesto un rito ma la fiducia del cuore

(Di domenica 24 dicembre 2023) A un soffio dal, mi accorgo ancora una volta, nella mia piccolezza di testa e di, che i passi di questo mese di attesa, passi verso il profondo di noi stessi, il profondo di Dio e del nostro prossimo, sono stati solo l’inizio di quel cammino che l’avvento ci chiede di compiere. Ce lo siamo detti in molte occasioni, anche in questo mese in cui ilci invita a ricordare il costante cammino di rinascita. Il coraggio delci dice che dobbiamo avere il coraggio di non cercare la staticità di un luogo, ma piuttosto la mutevolezza di un corpo. Ilci spinge a dare forma a una Presenza nei diversi momenti che la vita ci presenta, ci invita al movimento, chiedendoci di farci abitare dalla Grazia nel fluire del tempo degli uomini e delle donne. Questo tempo scorre senza ...

Ben 23.536 persone - tantissimi muniti di cappellino da Babbo- prima del calcio d'inizio ... sebbene al Toro debba prevalentemente rimanere il rimpianto peraver affrontato l'Udinese col ...è domani e seavete trovato qui un'idea per un regalo da comprare all'ultimo secondo è probabilmente troppo tardi per farlo. Approfittiamo di questo momento di debolezza (inutile negarlo) ...Fra i cibi preferiti vongole e frutti di mare per i primi piatti, pesce per i secondi piatti, poi carne, salumi e uova. Secondo Coldiretti una spesa complessiva di 10 miliardi di euro ...Negli ultimi giorni sono stati diversi gli episodi di furti in abitazioni, in diverse zone della città e, in tutti i casi, i residenti non erano all’interno delle loro abitazioni, scoprendo solo al lo ...