Natale | l’Ucraina lo celebra il 25 dicembre “come l’Occidente”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Kiev, 242023 – Domani per la prima volta gli ucraini celebreranno ilil 25in Occidente e non il 7 gennaioin Russia. La decisione, che era stata approvata a luglio del Parlamento di luglio, mira a “dissociare il Paese dal retaggio russo”. La Chiesa ortodossa ucraina aveva già approvato il cambiamento di data lo scorso 24 maggio, mentre la Chiesa greco cattolica lo aveva fatto nel 2022. Solo la chiesa ortodossa rimasta fedele al Patriarca di Mosca ha conservato la data del 7 gennaio. L’invasione russa ha accelerato un processo che era già in discussione nell’ambito della separazione della Chiesa ortodossa ucraina dal patriarcato di Mosca, sancita dal patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli il 5 gennaio 2019. Nel 2017, le autorità civili avevano già decretato ...

...con il consumismo' 'Auguro a tutti voi una vigilia di...'angelo, per spiegare a Maria come concepirà Gesù, le dice: 'Lo ... pensiamo alla Palestina, Israele,. Pensiamo anche a coloro ...Papa Francesco chiede di vivere il'nella preghiera e ... Parla della Palestina, di Israele, dell', ma anche di 'coloro ... ''angelo, per spiegare a Maria come concepirà Gesù, le dice: 'Lo ...