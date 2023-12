Natale | le profezie su Gesù che stupiscono la scienza | l' enigma dietro la natività

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Asi discute di molte cose, ma mai dell'evento accaduto duemila anni fa. Tutti crediamo di "sapere già" ogni cosa del cristianesimo. Ma in realtà sappiamo assai poco. Perfino dei testi biblici che sentiamo in chiesa da anni. Consideriamo, per esempio, un dettaglio che si dà quasi per scontato. L'evangelista Matteo scrive che arrivarono dall'oriente dei Magi a Gerusalemme per cercare “il re dei Giudei che è nato”. Erode, ascoltandoli, si preoccupò per la stabilità del suo potere: “Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo” riferisce Matteo “s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: ‘A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele'” (Mt 2, 1-6). Non ...