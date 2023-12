Natale | la casa comune è chiamata da Papa Francesco

tornano le tavolate in famiglia: per la cena della vigilia e il pranzo di Natale . Scatta la corsa ai fornelli con gli italiani , e soprattutto i ... ()

Quasi tutto pronto… fornelli quasi accesi per gli italiani che trascorreranno quasi 3 ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole del Natale 2023 che ... (laprimapagina)

Natale in Casa Cupiello , grande classico del teatro napoletano, sarà in tv il 24 dicembre 2023 su Rai 3 alle ore 23.50. Si tratta dell’adattamento ... (cinemaserietv)

Scatta la corsa ai fornelli con gli Italia ni che trascorreranno quasi tre ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole del Natale che quasi nove su ... (ilfaroonline)

Biella - 91enne non vuole la badante a Natale e si barrica in casa

Non vuole trascorrere il Natale in compagnia della badante e si barrica in casa. E' successo in una località del Biellese. Sono stati i carabinieri a ... (tg24.sky)