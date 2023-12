Natale | gli auguri dell' arcivescovo di Siracusa | ' impegno per il bene comune'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "La contemplazione del Verbo Incarnato doni a tutti la gioia di sentirsi amati da Dio per riconoscere il misteroa sua presenza tra noi così da annunciarlo con fede illuminata, con l'amore per la società e l'per ile contribuire a costruire un mondo più umano, più fraterno e più giusto dove regna la carità". Lo ha detto l'di, monsignor Francesco Lomanto, incontrando i giornalisti per il tradizionale scambio di. "Come ho scritto nella lettera pastorale di quest'anno "In luce ambulamus": "La nostra unione con Dio è tanto più vera, tanto più viva, quando si realizza in una comunione d'amore nei fratelli, nella costruzione'unità,a concordia, ...