Natale di sangue a Gaza | raid su un campo profughi | almeno 70 morti Violenti scontri a Belgrado | 35 arresti e poliziotti feriti

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’Egitto ha lanciato un’iniziativa in 3 fasi durante i colloqui che si sono tenuti all’inizio di questa settimana al Cairo tra funzionari egiziani e una delegazione di Hamas mirata a fermare i combattimenti tra Israele e Hamas e al rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamico palestinese. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato, nel corso della sua visita al contingente italiano a Camp Adazi, in Lettonia, le notizie di stampa che hanno riferito di un interesse del presidente russo a un cessate il fuoco in Ucraina. Il giornalista yemenita, Ahmad Algohbary, ha detto che i recenti attacchi degli Houthi contro i mercantili e le petroliere nel Mar Rosso e quelli, attribuiti all’Iran dagli Stati Uniti, nell’Oceano indiano ricordano una partita a scacchi ad alto rischio, con l’Iran che mostra la sua capacità di interrompere le rotte petrolifere e commerciali ...

La guerra nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas non si ferma neppure un minuto e quasi certamente ciò non accadrà né a Natale né dopo. Le bombe ... (velvetmag)

Abbas: "Porre fine al fiume di" Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, nel suo discorso in occasione del, secondo quanto riporta l'agenzia Wafa, ha ...Nel campo profughi di al - Maghazi, nella Striscia di Gaza, la strage della vigilia di, con almneo 70 persone che hanno perso la vita, secondo dichiarazioni di esponenti palestinesi. Questi fatti sono stati attribuiti a un raid condotto da Israele nell'area a est di Deir al - ...L'appello in una lettera accorata in cui si richiede il rilascio incondizionato di tutti i rapiti. Il primo ministro israeliano: "La guerra Durerà a lungo" ...“Il Natale – ha aggiunto monsignor Parisi – è la celebrazione ... di cui parla il profeta Isaia, intrisi di sangue. Ma anche sulle piccole guerre, sulle battaglie che di giorno in giorno combattiamo ...