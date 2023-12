Natale di guerra Betlemme senza celebrazioni | a Kiev è il primo dal 1917

Pronti sul ciglio della sala da pranzo ci apprestiamo a far entrare il. Ma c'è chi parla di astinenza, di purificazione addirittura appare il Libro delle diete di ... di leggeree pace in ...Nel campo profughi di al - Maghazi , nella Striscia di Gaza, la strage della vigilia di, con almneo 70 persone che hanno perso la vita, secondo dichiarazioni di esponenti ...gabinetto di...Nel corso della messa tenutasi in San Pietro nella Notte di Natale, Papa Francesco ha rivolto un appassionato appello per la pace, con il suo cuore rivolto a Betlemme, simbolo di un luogo dove il Prin ...Papa Francesco, nella Santa messa della Notte di Natale, che si è tenuta come da tradizione in San Pietro ha voluto ricordare la Cisgiordania, dove non ci sono festeggiamenti per la situazione attuale ...