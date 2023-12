Natale | dal CPIA di Salerno l’augurio all’integrazione e all’inclusione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Uniamo le nostre voci, le nostre tradizioni e le nostre speranze in un messaggio di gioia, pace e integrazione” . È l’ augurio speciale attraverso un video realizzato prima della pausa per le festività che hanno voluto inviare gli studenti del Centro per l’ istruzione degli adulti di, la scuola frequentata per la maggioranza da studenti stranieri che devono seguire il percorso di alfabetizzazione necessario per poter ottenere il permesso di soggiorno. A partire da una palla speciale che simboleggia la festa, mani diverse lanciano da una sede all’altra del territorio salernitanounitario di pace, serenità ed inclusione in un incrocio di etnie, tradizioni, lingue diverse. Il, guidato dalla dirigente scolastica Mariella Montuori, ha cinque sedi, più diversi punti di erogazione, ...