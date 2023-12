Natale | Covid e influenza rovinano le feste a 1 milione di italiani | «Non vi imbottite di farmaci pur di festeggiare» I consigli degli esperti

Il virologo a Notizie.com insiste nel non fare terrore sul virus: “Solo essere accorti ed evitiamo messaggi del tipo non abbracciamoci per gli ... (notizie)

"Doveva essere l'anno della piena ripresa dopo la battuta d'arresto del. Allora è stato duro ... "Siamo grati della loro presenza fra le macerie di questo" dice il sindaco, Hanna Hanania "....per ila tavola una media di 115 euro a famiglia, il 10% in più rispetto alle feste del 2022, facendo segnare un ritorno ai livelli pre pandemia, dopo tre anni segnati da guerra e. Per ...Quando si deve fare un tampone anti-Covid Quando è consigliato dagli esperti e quando invece è obbligatorio. Ecco una guida per trovare risposta a tutti questi dubbi.In segno di lutto, il centro mondiale del Natale ha cancellato i consueti addobbi. Nell’assenza di luci, alberi e turisti, il Presepe è l’unica presenza. «Gesù è nato fra i sofferenti. Ci è vicino» ...