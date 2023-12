Natale con i militari italiani in Kosovo | la visita del sottosegretario alla Difesa | Isabella Rauti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Iltrascorrerà la Vigilia e il giorno dicon il contingente italiano inporterà gli auguri e la vicinanza dellae del Governo a tutti idelle Forze Armate impegnati nel teatro operativo kosovaro. Al quartier generale di Kfor di Pristina,incontrerà il comandante Özkan Uluta?, ed il personale delle Forze Armate in servizio al Comando. Successivamente saluterà i Carabinieri in servizio nella Multinational Specialized Unit di Kfor, e nella missione europea Eulex. Gli incontri indelIl giorno diil ...

'Quando ho indossato il vestito rosso per la prima volta mi sono reso conto che mi stava bene come nessun'altra ... (247.libero)

No, Angelo Bonelli non tace neppure a Natale . E così, ecco servito il " delirio natalizio" del leader dei Verdi. Nel mirino ovviamente il governo. Il ... (liberoquotidiano)

Quando i giorni diventano via via più corti, quando nel corso di un inverno normale, cadono i primi fiocchi di neve, timidi e sommessi si fanno ... (formiche)

Elisabetta Gregoraci è volata in Africa per festeggiare il Natale al caldo e se c'è chi apprezza il suo fisico mozzafiato sfoggiato continuamente ... (europa.today)

Effettivamente è stata trovata un'area natalizia che si attiva solo per i soggettispirito natalizio alla visione di immagini di, mentre non si attiva negli altri (è un network molto ...Attiva dal 2019, è una delle ultime e più misteriose firme della street - art ,poster, murales,... La7.it - Una provocazione vera e propria e nel giorno prima di. Tutto merito di Laika , la ...Nelle ultime ore è spuntata un’importante indiscrezione su Belen Rodriguez: ecco con chi e dove trascorrerà le feste di Natale la showgirl. Belen Rodriguez negli… Leggi ...Alla vigilia di Natale, una nuova carovana con migliaia di migranti in Messico sta per lasciare lo Stato meridionale di Chiapas cercando di avanzare verso il confine nord con gli Stati Uniti, a causa ...