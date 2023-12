Natale | a Ragusa il presepe vivente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - Un sentiero tipico degli Iblei. Che procede lungo una delle cave che caratterizzano il paesaggio circostante la città di. I ciottoli di cui è disseminata la via sono calpestati da una coppia che procede in maniera stanca ma con passo cadenzato. Lui ha il bastone tra le mani e sorregge la donna, molto più giovane, che accusa qualche difficoltà a camminare a causa di una gravidanza in fase ormai avanzata. Innanzi a loro, a un tratto, si para una casa diroccata, tipica di questo paesaggio agreste. A fare da contraltare le immagini di vita quotidiana del quartiere del centro storico, con le mamme e le nonne che si affacciano dai balconi e i bambini che giocano a pallone. E uno tra questi bambini, nel frattempo, scrive in un quaderno immaginando che cosa potrebbe accadere nel momento in cui si compirà il miracolo della Natività. Sono ...