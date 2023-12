Natale a casa per l' 88% degli italiani | corsa ai fornelli ma molto verrà sprecato

(Di domenica 24 dicembre 2023) commenta Scatta laaicon gliche trascorreranno quasi tre ore (2,7) in cucina per imbandire le tavole delche quasi nove su dieci (88%) hanno scelto di consumare a...

Singolare vicenda accaduta in provincia di Frosinone. Un 24enne ha lasciato il regime degli arresti domiciliari e chiedendo di essere riportato in ... (ilgiornale)

Sabato 23 dicembre 2023 , alle ore 21.30 , a Capaccio Paestum (SA) andrà in scena lo spettacolo teatrale " Natale IN Casa DI donne " Liberamente tratto ... (247.libero)

Thuram festeggia l’ennesima vittoria in casa dell’Inter in campionato, stavolta contro il Lecce per 2-0. Il francese ha duettato con ... (inter-news)

Le vicende diForrester ci faranno compagnia eccezionalmente di domenica , oggi 24 dicembre ... Al suo posto , nel palinsesto di Canale5 , ci saranno quattro Film di. Lunedì andranno in ...... si naviga dallo smartphone, anche se con lentezza, ma non si accede a Internet da. E dunque niente wifi, niente film in streaming su Netflix, niente musica disu Spotify. Secondo il sito ...Questo mi causa molti disagi, inclusi disagi lavorativi: negli anni dello smart working, poter disporre di una connessione di qualità è requisito indispensabile per poter portare avanti attività ...Come il cinema. Soprattutto a Natale. E allora il regista mette tutto il suo répertoire a servizio di una rom-com che non è certo natalizia nelle intenzioni, ma lo è profondissimamente nella sua ...