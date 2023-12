Natale a canesto La notte dei miracoli dell' Nba

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Lo spirito’Nba aè spettacolo, sport, business: l’America, as usual. Anche per questo Christmas Day sono in programma cinque partite, funziona così ormai da sedici anni. Tre sono incontri inediti nel giorno di: Golden State-Denver Nuggets, Philadelphia-Miami Heat e Dallas Mavericks-Phoenix Suns. Invece Boston Celtics e Los Angeles Lakers se la vedranno la prima volta in questo giorno sacro per la pallacanestro a stelle e strisce dal 2008. Quindici anni fa era la rivincitae Finalsa stagione precedente, con i Lakers che interruppero la striscia vincente di 19 partite dei campioni in carica Celtics e Phil Jackson registrò la sua millesima vittoria come allenatore capo. A mescolare gli ingredienti si fa presto. Ma l’appuntamento diè qualcosa di più e ...