Natale a Bruxelles | spettacolari suoni e luci sulla Grand-Place

Ecco quali dispositivi di sicurezza sono stati messi in campo in vista delTAVOLO SICUREZZA ...al primo ministro Borne di convocare una riunione sulla sicurezza ALLERTA NATALIZIA Dala ...Cambiano le epoche. Asi annunciava la venuta del Messia, adesso prevale l'attesa del Mes, che non scende dalle stelle ma da. Poco informato dell'evoluzione dei costumi, l'altro giorno un marocchino di ...Mulè: «Chiediamo solo più democrazia. Alla fine sarà modificato». Barelli: «Non c'è pressione dalla Lega. Noi avevamo annunciato la nostra astensione. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole» ...Forse dietro c’è un piano, una strategia che non è stata capita né in Italia né a Bruxelles dai partner dell’Unione, e in questo caso va bene, anche noi facciamo parte della schiera di quelli che non ...