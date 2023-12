Natale 2023 | il grande pranzo solidale di Sant' Egidio che attraversa l' Italia

Roma, 24 dicembre 2023 – Quando spenderanno quest’anno gli italiani per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale ? Dopo un autunno difficile per ... (ilfaroonline)

Ucraina - segnali da Putin per il cessate il fuoco. E Kiev celebra Natale 2023 il 25 dicembre

Kiev celebrerà il Natale 2023 il 25 dicembre, come l'Occidente cattolico e non più il 7 gennaio come la Russia ortodossa. Zelensky si avvicina ... ()