Napoli | retroscena ADL nel ritiro di Roma

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ilha subito una sconfitta pesante a. Superato dai giallorossi, si ritrova al settimo posto. Ovviamente la classifica è momentanea, tutti si augurano che il periodo negativo passi presto. Tuttavia sul terreno di gioco dell’Olimpico abbiamo visto calciatori fisicamente non al meglio. La situazione psicologica sembra essere anche peggiore. Il nervosismo appare palese: le espulsioni di Politano ed Osimhen non sono assolutamente casuali. Mourinho ha giocato molto sul lato nervoso degli azzurri. Abbiamo visto dei veri e propri faccia a faccia tra il tecnico portoghese e i vari Politano, Kvaratskhelia ed Osimhen. Grave che i campioni d’Italia siano caduti pesantemente nel trappolone. Eppure Repubblica lascia trapelare unsul presidente Aurelio De Laurentiis., De Laurentiis presente al ...

Calciomercato- Due foto sul profilo X di Aurelio De Laurentiis : il presidente del Napoli e Victor Osimhen in posa nel momento della firma del rinnovo del contratto. Una semplice parola: " Fatto ". Rinnovo Osimhen, c'è un dettaglio Ci son voluti sei mesi e oltre mezza dozzina di ... L'arrembaggio della Roma sorprende un Napoli che fatica ad entrare veramente in partita, mentre la squadra di Mourinho ha menato forte tra cannoneggiamento in direzione porte avversaria (due ... Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Roma-Napoli. Il Napoli perde anche a Roma: espulsi Osimhen e Politano. Mazzarri perde la quinta gara su otto dall'arrivo al Napoli al posto di Garcia ...