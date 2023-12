Napoli | nella triste partita contro la Roma una bella notizia per Walter Mazzarri

(Di domenica 24 dicembre 2023) Lala, per il, è da cancellare il prima possibile. Gli uomini disono sembrati ancora una volta spenti e senza motivazioni, con il risultato che, pur essendo influenzato da errori arbitrali, che testimonia il periodo che stanno attraversando gli azzurri. A sorpresa, però, per il mister azzurro arriva L'articolo

Il Napoli continua la sua preparazione per la partita di campionato contro la Roma . Mazzarri a lavoro per dimenticare la partita di Coppa Italia ... (ilnapolista)

Due gli appuntamenti in quest’ultimo scorcio di 2023 per il Napoli EST Fest nella periferia orientale . Le icone della canzone napoletana sono il ... (2anews)

A pochi giorni dall'impresa di Coppa Italia con il, invece, i gialloblu di Di Francesco non ... Meglio i padroni di casaprima mezz'ora poi crescono gli ospiti nel finale della prima ...Decidono le reti di Pellegrini e Lukaku che condannano unstanco, nervoso e penalizzato dalle espulsioni di Politano e Osimhenripresa. Per Mazzarri un'altra serata da dimenticare dopo ...Cresce un pochino nella ripresa, ma senza mai convincere. Stanislav LOBOTKA 5 - Non riesce a dare ritmo al Napoli. Compassato, impreciso, spesso torna indietro. Poi l'infortunio ad inizio ripresa.La partita contro la Roma, per il Napoli, è da cancellare il prima possibile. Gli uomini di Walter Mazzarri sono sembrati ancora una volta spenti e senza ...