Napoli | Natan out | lussazione acromion-claveare Per Lobotka infrazione costale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ripresa immediata del lavoro per ildopo la sconfitta in 9 uomini contro la Roma all’Olimpico. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo Stadio Maradona, ma Walter Mazzarri deve fare i conti con due calciatori infortunati:, entrambi costretti a chiudere anzitempo il match di ieri. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato unaalla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni.ha riportato unae verrà valutato nei prossimi giorni. La squadra sul campo si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ...

La gara del Napoli contro la Roma è stata una notte da dimenticare per il risultato e non solo. Nel corso del match, infatti, hanno rimediato ... (247.libero)

La gara delcontro la Roma è stata una notte da dimenticare per il risultato e non solo. Nel corso del match, infatti, hanno rimediato problemi fisici Lobotka e. Il brasiliano era entrato solo nel ...Commenta per primo Crollo pesante ieri per ilall'Olimpico che perde 2 - 0 contro la Roma. La squadra di Mazzarri ora è al settimo posto, ...si è sottoposto ad esami strumentali, presso il ...Napoli settimo in classifica ed attualmente fuori da tutte ... nella quale Mazzarri dovrà fare a meno di Osimhen e Politano squalificati e degli infortunati Lobotka e Natan. Non proprio il modo più ...Il giorno dopo la sconfitta contro la Roma, la quinta da quando è subentrato Mazzarri, il Napoli deve fare i conti anche con gli infortuni: Lobotka e Natan avevano abbandonato il campo nella ripresa a ...