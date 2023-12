Napoli | Natale triste sotto il vesuvio

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Aurelio De Laurentiis Ha ammesso che avrebbe dovuto mandare via Rudi Garcia già il giorno della sua presentazione. Ma la scelta di affidare la squadra campione d’Italia a Walter Mazzarri finora si è dimostrata anche peggiore di quella di puntare sul francese in estate. Lo dicono le prestazioni sul campo, ma soprattutto lo dicono i numeri. Freddi sì, ma spesso portatori di verità assolute. A oggi, ilha giocato otto partite con Mazzarri in panchina: ne ha vinte solo tre contro Atalanta, Braga e Cagliari e ne ha perse addirittura cinque con Real Madrid, Inter, Juventus, Frosinone e Roma. La sua media punti in campionato è di 1,2, mentre con Garcia si attestava sull’1,75. Una differenza non da poco. Se si esclude la Champions League Dove proseguirà la sua avventura negli ottavi contro il Barcellona, ilha già detto addio alla Coppia ...