Napoli | Mazzarri torna a Napoli in taxi dopo la Roma | ecco il motivo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nessun caso, nessuna polemica: Walternon èto acon i giocatori, ma in, per motivi personali legati a dei familiari. Per comodità èto così, d'accordo con la società, e ...

Nessun caso, nessuna polemica: Walternon è tornato acon i giocatori, ma in taxi, per motivi personali legati a dei familiari. Per comodità è tornato così, d'accordo con la società, e oggi fa sapere il club era ...In dieci uomini, ilaccentua le sue difficoltà. Meret con tre interventi prodigiosi evita il ...inaugura una serie di sostituzioni poco convincenti. Dopo Cajuste per Lobotka (56'), ecco ...Prima dell'allenamento giornaliero, lungo colloquio di Walter Mazzarri ai giocatori azzurri per analizzare quanto accaduto ieri. Differenziato per due, da capire le possibilità di recupero per loro.Il report dell'allenamento del Napoli dopo la sconfitta contro la Roma. In due hanno riportato problemi: sono Lobotka e Natan ...