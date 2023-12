Napoli | Mazzarri | «Politano espulso nel nostro momento peggiore Non parlo di arbitri»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le parole di Walter, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai campioni d’Italia contro la Roma Walterha parlato ai microfoni di DAZN dopo Roma-. Di seguito le sue parole dopo la sconfitta. ESPULSIONE– «Era ilmigliore, eravamo superiori per possesso palla e per il resto. Deglinondi calcio. Non siamo stati cinici in zona gol, ma a parte l’occasione di Belotti ha fatto molto di più il. Eravamo partiti meglio di loro, poi è andata come è andata. Se ne prende atto e si va avanti». CAMBIARE SCHEMA O PROSEGUIRE CON IL 4-3-3 – «Sembra una barzelletta. Dopo 2 partite mi si chiedeva perché non cambiavo modulo. ...