Napoli | Mazzarri | 'Meritavamo più della Roma Sulle condizioni di Natan e Lobotka'

La classifica dice che la Roma trascorrerà un bel Natale , a tre punti dal quarto posto, ilinvece no, nonostante alla fine abbia solo un punto in meno dei giallorossi . Ma i tre big match ...: "Giochiamo come l'anno scorso"ha proseguito: " Abbiamo fatto il 68% di possesso palla, non siamo brillanti a concludere ma per me la strada è quella giusta. Se in futuro vedrò che ...Il Napoli prova a fare gioco, ma appare lezioso e lento nel giro palla con fraseggi telefonati che spesso sono preda degli avversari. Le riaggressioni poi restano solo nelle intenzioni di Mazzarri.Ecco che cosa ne pensa Walter Mazzarri. Roma-Napoli 2-0, azzurri flop: l'analisi di Mazzarri L'impostazione tattica e i difetti del Napoli secondo Mazzarri Napoli, il problema della condizione fisica ...