Napoli | infortunio per Natan e Lobotka

(Di domenica 24 dicembre 2023)per: le ultime sulle loro condizioni Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, ildi Walter Mazzarri è subito tornato al Lavoro questa mattina per riprendere gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Riporta Fantacalcio.it, all’orizzonte c’è la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino, in calendario il prossimo 29 dicembre alle ore 18:30 al Maradona. Intanto, però, non giungono buone notizie. Dal report di allenamento di questa mattina, infatti, si evince lo stop di: i due resteranno fermi ai box. Ecco le ultime a riguardo: Le condizioni diDi seguito il comunicato della SSC: La squadra si è ...

Napoli in campo questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida di Coppa Italia di domani sera, in programma... (calciomercato)

Natan e Lobotka si sono sottoposti agli esami strumentali, dopo i problemi fisici accusati nel match contro la Roma. Per il difensore una lussazione alla spalla destra: ci sarà un'ulteriore consulto ...In fondo, non sembrano essere presenti dei veri avversari nella competizione nazionale: il, ... Peccato per l'. Difensivamente di un altro livello rispetto al campionato italiano, forse ...La gara del Napoli contro la Roma è stata una notte da dimenticare per il risultato e non solo. Nel corso del match, infatti, hanno rimediato problemi fisici Lobotka e Natan. Il brasiliano era entrato ...il Napoli di Carlo Ancelotti incappò in una sconfitta (gol di Lautaro Martinez in pieno recupero). E anche in quell’occasione ci fu l’infortunio di un centrocampista, Hamsik, oltre ai cartellini rossi ...