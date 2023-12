Napoli | disavventura Mazzarri | non solo il match | perde anche altro

(Di domenica 24 dicembre 2023)per il tecnico Walter: a quanto pare l’unica cosa che ha perso ieri sera non è stata solamente la partita Una vigilia ed un Natale non particolarmente sereno quello che vivranno i tifosi dele la stessa squadra. I campioni di Italia usciti sconfitti dallo stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho. I giallorossi hanno meritato nettamente di vincere. Gli azzurri sono apparsi molto nervosi con due espulsioni ed una serie di ammonizioni. Tra queste spuntaquella di Walter. il mister toscano che è stato richiamato, a distanza di 14 anni dall’ultima volta per sostituire il deludente Rudi Garcia.per il tecnico del, Walter(Foto LaPresse) Notizie.comNon ...

Serata non facile per ildi Walter Mazzarri, sconfitta per 2 - 0 dalla Roma. Il tecnico ha dovuto anche affrontare unapost partita, dopo essersi trattenuto più del previsto in conferenza stampa. Infatti, ...La settimana horror deldi Mazzarri. Qualcosa è successo: immaginare cosa, potrebbe far ricadere nella dietrologia di cui sopra. Litigi, dissapori, decisioni imminenti da parte della società: ...Dopo la sconfitta con la Roma l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri è stato lasciato all’Olimpico dal bus del club partenopeo ed ha ...Perché questo è il singolare retroscena di Roma-Napoli: l’allenatore toscano infatti non è tornato in autobus con tutta la squadra. Viene da pensare: magari il Napoli ha sancito un rompete le righe ...