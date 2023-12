Napoli convinto che senza la leggerezza di Politano | la partita sarebbe andata diversamente Sky

(Di domenica 24 dicembre 2023) Gli aggiornamenti di Sky dopo la sconfitta delall’Olimpico. La squadra di Mazzarri ha perso 2-o contro la Roma e ha anche finito lain 9 dopo le espulsione die Osimhen. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende di Castel Volturno, riporta delle prime sensazioni all’indomani della disfatta. «È evidente che Mazzarri è entrato in corsa e non è mai semplice, ha affrontato un calendario terrificante. La trasferta a Bergamo con la vittoria, poi Madrid, Juve, Inter. Partite complicate con l’impossibilità di lavorare bene e di spiegare in profondità i propri concetti. Questa è una difficoltà palese e obiettiva. Il rendimento statistico è inferiore a quello di Rudi Garcia. Cinque sconfitte che pesano soprattutto per la corsa Champions. Preoccupa la poca produttività sotto porta. Doveva ...

... ma tengo a precisare l'assoluta volontà di Victor di rinnovare e di restare asin dalla ... anche enormi, ma lo stesso De Laurentiis eraa non cedere il mio assistito dopo la cavalcata ...Orientarci a una visione del mondo che contempli la parola pace , in un modo sempre più, a ... entusiasmante, fatta di amicizia solidarietà e fratellanza', promette il sindacoche ...Orientarci a una visione del mondo che contempli la parola pace, in un modo sempre più convinto, a partire da noi stessi. Pace in terra agli uomini di buona volontà, mi sembrano quindi le parole più ...Nel post-partita di Roma-Napoli, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: " Sono convinto per come stavamo giocando in quel momento, per il possesso palla e tutto il rest ...