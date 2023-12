Muti | “Va pensiero non può essere l’inno | Verdi li avrebbe presi a calci tutti quanti” Ovazioni per il maestro al gala di Busseto

"In Italia l'ignoranza è così grave per anni si è discusso se metterlo come inno nazionale" dice Riccardoa proposito del 'Va' di Giuseppe Verdi. Il commento del maestro non farà piacere ai militanti leghisti, soprattutto quelli della prima ora, che ancora oggi cantano con la mano sul cuore ...È possibile approfondire la vita e ildi Lorenzo Milani anche attraverso le Duecento ... Bisogna allora lasciarsi portare da quella scrittura che parla aiin un altro presente e in un'...E con il pubblico che alla fine, dopo aver ascoltato due ore di musica chiedeva il bis, Muti ha scherzato sul Va pensiero, ribadendo perché il coro del Nabucco non può essere, per lui, l'inno ...E con il pubblico che alla fine, dopo aver ascoltato due ore di musica chiedeva il bis, Muti ha scherzato sul Va pensiero, ribadendo perché il coro del Nabucco non può essere, per lui, l'inno ...