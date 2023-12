Muti | ' Siamo così ignoranti che si è discusso di fare del Nabucco l' inno italiano'

È bastato un viaggio in Russia e qualche affermazione di troppo sui social a far insorge re il web. Ornella Muti è rientrata da poco in Italia dopo ... (ilfattoquotidiano)

E con il pubblico che alla fine, dopo aver ascoltato due ore di musica chiedeva il bis,ha scherzato sul Va pensiero, ribadendo perché il coro del Nabucco non può essere, per lui, l'inno ...Bisogna allora lasciarsi portare da quella scrittura che parla aiin un altro presente e in un'... Nonin presenza di un "doppio" castrante: ma di una fessurazione moltiplicatrice, che fa ...E con il pubblico che alla fine, dopo aver ascoltato due ore di musica chiedeva il bis, Muti ha scherzato sul Va pensiero, ribadendo perché il coro del Nabucco non può essere, per lui, l'inno ...Se lo è domandato ironicamente il maestro Riccardo Muti, tra un'aria e l'altra dell'applauditissimo galà verdiano diretto ieri sera nel piccolo teatro gioiello di Busseto ...