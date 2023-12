Musica | cinema | cultura | ecco l’agenda degli eventi del 2024

Leggi su tpi

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’anno che verrà. Non potevamo non partire citando uno dei pezzi più celebri del genio di Lucio Dalla per cercare di tratteggiare glipiù importanti delper il mondo dellaspettacoli. Le grandi mostre, il fulgore delitaliano, l’Italia intera che si ferma durante la settimana del Festival di Sanremo. Un anno ricco di momenti da segnare sul calendario per un Paese che, grazie alla sua storia millenaria, dovrebbe fare del bello e dellaun volano anche dal punto di vista economico. FestivalLa “settimana santa” per tutti gli appassionati diè quella della kermesse sanremese, in programma dal 6 al 10 febbraio. Per il quinto anno consecutivo (sarà davvero l’ultimo?) la conduzione e la direzione artistica del Festival sono ...