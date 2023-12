Multati per occupazione di suolo pubblico | il regalo di Sala ai senzatetto di Milano

Chiara Ferragni e Balocco multati per pratica commerciale scorretta. Sanzioni da oltre 1 milione di euro per alcune società riconducibili ... (ilmessaggero)

La sanzionei trasgressori è fino a 500 euro. L'ordinanza è stata emanata al fine di tutelare le persone da infortuni che a volte si rivelano di grave entità e gli animali d'affezione che ...quanto riguarda l'impiego sommerso, sono stati 160 i lavoratori in nero rintracciati e 40 i datori di lavoro. Le proposte di sequestro ammontano a 62 milioni, quelle effettuate a 11 ...Il Comune di Milano della "misericordiosa" giunta di Beppe Sala è arrivato a multare i volontari dell'associazione "Pro Tetto" che, in collaborazione col gruppo "Milano Bella da Dio" hanno organizzato ..."La polizia ci ha multato per occupazione di suolo pubblico". A scriverlo, in una delle stories del proprio profilo Instagram, sono i responsabili della onlus 'Pro Tetto', che insieme al blog ...