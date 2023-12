Mourinho | 'Bonucci? Mi piacerebbe un difensore top Napoli super | controllo totale della Roma'

Non credo che succederà, ma l'ipotesi che Leonardo Bonucci lasci la Germania per approdare alla Roma ha preso a circolare con un'insistenza... (calciomercato)

Leonardo Bonucci , difensore dell'Union Berlino, ha lasciato la Germania ed è rientrato in Italia . Ufficialmente per le vacanze, ma con l'obiettivo ... (247.libero)

Infine, un cenno al vociferato interesse della Roma su. Pungolato in merito,ha preferito glissare: Di mercato non parlo. Se ne parlerà a gennaio, abbiamo ancora una partita prima. ...... il gm della Roma Tiago Pinto a proposito del possibile arrivo a gennaio di Leonardo, in uscita dall'Union Berlino. Inevitabile anche una domanda sul rinnovo di: quanto si può far ...Dopo il match contro il Napoli, l'allenatore della Roma José Mourinho risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la ...Durante la conferenza stampa, post Roma-Napoli, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle voci riguardanti ...