Morto Piero Craveri | storico e politico | era nipote di Benedetto Croce

a 85 anniCraveri, storico, politico e docente universitario, nipote del filosofo Benedetto Croce. Craveri, nato il 2 gennaio nel 1938 a Torino, è stato anche senatore per alcuni giorni - ...È stato a lungo collaboratore del Domenicale del Sole 24 Ore. Figlio di Raimondo Craveri ed Elena Croce, figlia primogenita di Benedetto Croce, era nato nel 1938 Èlo storico e politicoCraveri, a lungo collaboratore del Domenicale del Sole 24 Ore, oltre che del Corriere della Sera e di Repubblica. Figlio di Raimondo Craveri ed Elena Croce, figlia ...Non solo vele: Giovannini era stato anche il fotografo ufficiale della Triestina per l'ultimo campionato e, nel 2001, aveva fondato il quotidiano sportivo Citysport assieme a Gabriele Lagonigro, Marco ...È morto a 85 anni Piero Craveri, storico, politico e docente universitario, nipote del filosofo Benedetto Croce. Craveri, nato il 2 gennaio nel 1938 a Torino, è stato anche senatore per alcuni giorni ...