Morta Laura Lynch | che strappò il country all’egemonia maschile

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nella giornata di venerdì 22 dicembre,in un incidente stradale in Texas, aveva 65 anni. Se ne è andata lontana dai riflettori, così come aveva scelto di vivere negli ultimi anni, nonostantesia stata una delle musiciste che, come poche altre, ha saputo rivoluzionare il mondo della musica. A lei si deve la nascita di uno dei gruppi al femminile più famosi degli Stati Uniti., cowgirl della musica In Italia ilè qualcosa di esotico, reale solo nei film. Taylor Swift – oggi tra le artiste più ascoltate al mondo – arriva dal, così come la figlia d’arte Miley Cyrus, ma al successo entrambe ci sono arrivate sfociando infine nel pop più puro....

