Morowali Esplosione in una fabbrica della Pt Indonesia Tsingshan Stainless Steel

(Di domenica 24 dicembre 2023) È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto in: 12 morti e 39 feriti. È il bollettino “di guerra” di un’in unadi lavorazione del nichel in. L’incidente è avvenuto in unaditta Pt, nel polo industriale di, sull’isola di Sulawesi. A dare la notizia è stato il portavoce del distretto industriale, Dedy Kurniawan. “Il numero attuale di vittime è di 51, di cui 12 morti e 39 con ferite con varie gradazioni di gravità”, ha dichiarato. I morti sono 7 lavoratorini e 5 stranieri. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, l’ha avuto luogo durante ...

...e guardie di sicurezza in una joint venture tra Indonesia e Cina nella reggenza di North. ...nell'area mineraria della PT IMIP e un uomo indonesiano è morto bruciato a causa dell'di ...Tredici persone sono morte e 39 sono rimaste ferite nell'avvenuta in una fabbrica di lavorazione del nichel in Indonesia. 'Il numero delle persone ...parco industriale Pt Indonesia- ...Una grave esplosione in una fabbrica di nichel di proprietà cinese in Indonesia ha provocato la morte di 13 persone e ne ha ferite oltre quaranta. Nel Paese cresce la preoccupazione per le morti bianc ...Altre 39 persone sono state gravemente o lievemente ferite dalla deflagrazione, avvenuta in uno stabilimento sull'isola di Sulawesi ...