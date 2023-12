Monfalcone Gorizia | 8mila musulmani in corteo contro la chiusura delle moschee | Siamo tutti monfalconesi

(Di domenica 24 dicembre 2023) commenta Almenoprovenienti da tutta Italia sono scesi in piazza sabato a) per protestarel'ultimamisure adottate dalla sindaca leghista Anna Maria ...

commenta Almeno 8mila musulmani provenienti da tutta Italia sono scesi in piazza a Monfalcone (Gorizia) per protestare contro l'ultima delle misure ... (247.libero)

Ieri mattina a, popoloso centro in provincia di, circa settemila musulmani, provenienti da tutta Italia, hanno manifestato contro il sindaco Anna Cisint. Colpevole, secondo gli ...commenta Almeno 8mila musulmani provenienti da tutta Italia sono scesi in piazza sabato a) per protestare contro l'ultima delle misure adottate dalla sindaca leghista Anna Maria Cisint contro la comunità islamica: la chiusura dei luoghi di preghiera. Dopo le polemiche ...Nessuna prevaricazione, nessun atto di intolleranza o di razzismo verso religioni diverse da quella cristiana. Ma solo la ferma volontà di far ...Bandiere tricolori e dell'Unione europea dietro lo striscione: "No alle divisioni". La replica del primo cittadino all'enorme corteo pacifico: "Vogliono imporre il loro modello islamico più integralis ...