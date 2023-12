Mirko Brunetti e Greta Rossetti si dicono addio per sempre

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023,si sono dettiper: le parole dei due ex volti di Temptation Island in prima serata! SPOILER GF 2023: -, parlando di, ha asserito: “Credevo in noi” ha detto, “È stata una grossa delusione. Credo si sia fatto prendere da una questione mediatica”. “Non è stata una situazione semplice. Io ho le mie colpe come lui ha le sue”. “ti è indifferente?” domanda il conduttore e la ...