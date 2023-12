Minacciava di bruciare l' ex con l' acido | lei denuncia | arrestato

(Di domenica 24 dicembre 2023)la ex, dicendole di volerlacon l'. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica nel bresciano, è statodai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, di 33 anni. Questa è la prima applicazione dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle...

di bruciarla con l'acido . E' la prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso . La persecuzione era ...Minaccia la ex fidanzata di bruciarla con l’acido, arrestato 35enne nel Bresciano grazie alle nuove norme del ‘Codice rosso’ ...TRENTO. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano, vicino al confine trentino, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver… Leggi ...