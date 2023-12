Minaccia terrorismo in Europa | 4 arresti a Vienna | Germania | Cellula jihadista pianifica attacchi a Natale e Capodanno

(Adnkronos) – "In Europa la minaccia del Terrorismo è reale". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg , intervistato dal Tg2 ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "In Europa la minaccia del Terrorismo è reale". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg , intervistato dal Tg2 ... (forzearmatenews)

Il segretario generale della Nato avverte: "C'è un pericolo costante" Il segretario generale della Nato avverte: "C'è un pericolo costante" "In ... (sbircialanotizia)

Panico a Bergamo , intorno all’ex Magrini, vicino alla stazione ferroviaria: due tunisini, uno dei quali stringeva in mano un fucile, hanno indotto i ... (secoloditalia)

... Vandoeuvre - lès - Nancy e Toul, ha parlato di un "livello molto elevato diterroristica ... citando il rischio diislamico generalmente concentrato nell'Europa occidentale. Fin qui ...Allertain Austria, dove la polizia ha incrementato la sorveglianza di chiese e mercatini di Natale e dove alcune persone sono state arrestate a Vienna. Lo scrive il quotidiano austriaco Der ...Imponente schieramento di forze dell'ordine nei luoghi sensibili in tutta la Germania per timore di attentati. Controlli serrati anche davanti al Duomo di ...Allerta terrorismo in Austria, dove la polizia ha incrementato la sorveglianza di chiese e mercatini di Natale e dove alcune persone sono state arrestate a Vienna. Lo scrive il quotidiano austriaco ...