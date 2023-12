Minaccia di morte la ex | arrestato grazie alle nuove misure del Codice rosso

Un evento spiacevole si è trasformato in una preziosa occasione di riflessione. Un giovane insegnante, di origini campane e operante in una scuola ... (orizzontescuola)

Un professore di matematica del liceo cattolico Blanche de Castille, situato non lontano da Versailles, in Francia , è stato minaccia to di morte da ... (orizzontescuola)

Poi la tragedia del naufragio di Cutro, le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, la scomparsa di Kata, ladi Silvio Berlusconi, il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo e ...... Vandoeuvre - lès - Nancy e Toul, ha parlato di un "livello molto elevato diterroristica ...scorso 2 dicembre dove un sostenitore dell'ISIS di 26 anni di origini iraniane ha pugnalato a...Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il proprio figlio di 4 anni sono precipitati dal sesto piano del balcone dell'appartamento di via Ausonia in cui vivevano. I ...Un uomo di 35 anni di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano, è stato arrestato con l’accusa di aver perseguita la ex compagna, di 33 anni, e ...