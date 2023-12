Milan | Zeroli | il predestinato pronto al grande salto

Alle ore 11:00 andrà in scena il derby Primavera tra l'Inter e il Milan . Per Abate le carte Zeroli e Camarda , in difesa emergenza. L'analisi (pianetamilan)

Il capitano della prima vera del Milan Kevin Zeroli è stato convocato da mister Stefano Pioli per la trasferta di Salerno. Per il centrocampista... (calciomercato)

Tra gli aggregati alla rosa si menzionano tra i 'miracolati' anche Simic, Camarda e. SCORRI LA GALLERY PER RIPERCORRERE TUTTI GLI INFORTUNI DELvai alla gallery... - 4 dall'Inter capolista e agli ottavi di Youth League ; ha messo in vetrina Camarda e, Scotti e Traoré. Senza considerare Bartesaghi ormai già fisso in prima squadra. Ilha un futuro ...Mercato Milan, Jonathan David resta un obiettivo caldo dei rossoneri: trattativa possibile solo in estate. Ecco perchè Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jonathan David resta un obiettivo cald ...Il bilancio degli infortuni in casa Milan continua ad aumentare ... Tra gli aggregati alla rosa si menzionano tra i "miracolati" anche Simic, Camarda e Zeroli.