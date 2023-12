Milan | Tomori out un mese | lesione mio-tendinea del bicipite femorale

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’emergenza infortuni delnon si ferma. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore inglese, Fikayohanno evidenziato unamio-deldestro. Lo comunica il club rossonero in una nota. Almeno undi stop per il centrale che dovrebbe saltare gli impegni con Sassuolo, Cagliari, Empoli e Roma. Un infortunio (peraltro della stessa natura, seppur di grado inferiore, a quello di Malick Thiaw) che aggrava ulteriormente la situazione del reparto arretrato di Stefano Pioli che al momento ha a disposizione Simic e Kjaer come centrali di ruolo. L’unica assenza in questa stagione diè stata nel derby perso 5-1 contro l’Inter. In quel caso il giocatore era squalificato. SportFace.

... ma se anche fosse così, non era meglio per ilavere quel supporto morale in ogni caso O ... quello di, me lo aspettavo, perché avevo notato che nell'esultanza per il suo gol, si era ......di Beraldo potrebbe aprire interessanti scenari di mercato anche per il, con i rossoneri fortemente interessati a Mukiele per ovviare alla girandola infortuni che ha colpito anche, il ...Arrivano notizie molto importanti in casa Milan riguardo le condizioni di Fikayo Tomori, ennesimo giocatore rossonero fermatosi per infortunio. Il difensore britannico era uscito nel corso del secondo ...Gli esami strumentali ai quali si e' sottoposto il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite ...