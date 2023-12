Milan | tegola Tomori | lesione mio-tendinea | rischia un lungo stop

Ennesima tegola in questa difficile stagione per il Milan . La partita contro il Borussia Dortmund non ha portato solo una sconfitta che rischia ... (sportface)

Commenta per primo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Fikayo Tomori dovrà stare fermo almeno un mese. Altradifensiva in vista per ildi Stefano Pioli, ma si attendono gli esami strumentali per la certezza.La Roma ha un calendario terribile (Juve, Atalanta,) ma intanto ospita il Napoli con tanti ... Più delicato il confronto tra il Verona, che ora ha anche ladel sequestro delle azioni del ...Il Milan deve affrontare nuovi problemi legati alla condizione di un calciatore rossonero, che ora rischia un lungo stop ...Per il Milan, in questa stagione, c’è un dato che fa preoccupare l’ambiente. Non accadeva da quando siedeva Gattuso in panchina, nel 2019. Tanti problemi per questo Milan. La posizione di Stefano ...